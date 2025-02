POL-BOR: Heek - Kabel entwendet

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Zollstraße; Tatzeit: zwischen 23.02.2025, 20.00 Uhr, und 24.02.2025, 08.00 Uhr; Mutwillig abgetreten oder abgerissen haben Unbekannte in Gronau drei Briefkästen eines Mehrfamilienhauses. Das Gebäude befindet sich in der Zollstraße. Zu der Sachbeschädigung kam es zwischen Sonntagabend, 20.00 Uhr, und Montagmorgen, 08.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. ...

mehr