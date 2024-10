Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 18-Jährige leicht verletzt - Zeugen sucht

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Von einem unbekannten Täter wurde gestern Abend (29.10.204) eine junge Frau (18) körperlich angegriffen. Diese befand sich gemeinsam mit einer Begleiterin in der Straße Am Römer, als sich ihnen der Unbekannte näherte. Als die Frauen den Mann ansprachen, griff er die 18-Jährige unvermittelt an. Erfolgreich konnte der Unbekannte weggedrängt werden, woraufhin er sich Richtung Stadtbachring entfernte. Eine medizinische Versorgung der jungen Frau war nicht notwendig. Die Polizei in Greiz ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0280757/2024) und sucht nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter geben können. Dieser wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkel bekleidet, Vollbart, schulterlange ungepflegte Haare, scheinbar alkoholisiert Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 bei der Greizer Polizei zu melden. (RK)

