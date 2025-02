POL-BOR: Rhede - Kabel aus Rohbau entwendet

Heek (ots) - Unfallort: Heek, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 24.02.2025, 09.10 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein Lkw-Fahrer in Heek. Am Montagmorgen gegen 09.10 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem LKW unterwegs auf der B70 aus Richtung Industriestraße kommend in Fahrtrichtung Ludgeristraße in Metelen. Unmittelbar hinter der Donaustraße folgt eine Mittelinsel sowie eine Rechtskurve. Der ...

mehr