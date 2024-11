POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt, Waldsee und Hochdorf (ots) - In der Zeit von 08:30 Uhr - 13:15 Uhr wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizei Schifferstadt am Südbahnhof Schifferstadt, in der Rehhütter Straße in Waldsee sowie am Ortseingang in Hochdorf Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden etwa 40 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei konnten 18 Verstöße (u.a. zwei Gurtverstöße und neun Mängelberichte) festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

