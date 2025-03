Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 08.03.2025

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Verden

Ladendiebin durch Zeugen gestellt Am Freitagnachmittag wurde eine Ladendiebin in der Verdener Fußgängerzone auf frischer Tat durch einen Zeugen verfolgt und gestellt. Hierbei verletzten sich sowohl der Zeuge als auch die Beschuldigte leicht. Die Beschuldigte muss sich nunmehr u.a. wegen Ladendiebstahls, einfacher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Verden

Blitzeranhänger am Borsteler Weg beschädigt In der Nacht zu Samstag wurde in Verden am Borsteler Weg gegen 23:30 Uhr ein aufgestellter Blitzeranhänger des Landkreises Verden durch eine unbekannte Person beschädigt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Verden unter 04231/8060 in Verbindung zu setzen.

Bereich PK Achim

Oyten

E-Scooter ohne Versicherungsschutz Am Freitagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizeistation Oyten einen 16-jährigen Bassener, welcher die Straße Köbens mit einem E-Scooter befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass der Scooter nicht pflichtversichert ist. Zudem bleibt zu prüfen, ob der Scooter schneller als die in der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung ausgeschriebenen 20 km/h fahren kann. Den Jugendlichen erwartet nunmehr zumindest ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bereich PK Osterholz

Hambergen

Im Treppenhaus auf Einbrecher gestoßen Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, stach ein Einbrecher in Hambergen in der Straße Schnirrenburg ein rückwärtig gelegenes Fenster ein und gelang so in das tatbetroffene Wohnhaus. Noch bevor der Täter etwas entwenden konnte, traf dieser im Treppenhaus auf die sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss befindlichen Bewohner. Der Täter flüchtete über die Hintertür und konnte trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hambergen unter 04793 957580 zu melden.

