LPI-G: Baum angezündet

Gera (ots) - Gera: Feuerwehr und Polizei rückten heute Morgen (28.01.2025), gegen 09:00 Uhr in die Meuselwitzer Straße aus. Bei Bauarbeiten in einem Mehrfamilienhaus wurde in einer leerstehenden Wohnung ein handgranatenähnlicher Gegenstand aufgefunden. Daraufhin wurde das Haus evakuiert, wobei 5 Personen aus dem Haus gebracht und die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt wurden. Fachkräfte des TLKA kamen in ...

