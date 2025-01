Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Meuselwitzer Straße

Gera (ots)

Gera: Feuerwehr und Polizei rückten heute Morgen (28.01.2025), gegen 09:00 Uhr in die Meuselwitzer Straße aus. Bei Bauarbeiten in einem Mehrfamilienhaus wurde in einer leerstehenden Wohnung ein handgranatenähnlicher Gegenstand aufgefunden. Daraufhin wurde das Haus evakuiert, wobei 5 Personen aus dem Haus gebracht und die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt wurden. Fachkräfte des TLKA kamen in der Folge zum Einsatz und sicherten den Gegenstand. Ob es sich hierbei tatsächlich um einen Sprengkörper handelt, wird ermittelt. Alle Anwohner konnte nach Beendigung des Einsatzes gegen 11:30 Uhr wieder zurück in Ihre Wohnungen. (RK)

