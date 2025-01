Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B92

Greiz (ots)

Weida. Am 27.01.2025 gegen 15:15 Uhr kam es auf der B92 Abzweig Wünschendorf zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte aus Richtung Wünschendorf kommend die B92 in Richtung Köckritz zu überqueren. Er missachtete dabei die Vorfahrt eines 26-jährigen PKW-Fahrers, welcher aus Richtung Gera in Richtung Weida fuhr. Beide Fahrer und die 8-jährige Beifahrerin des 38-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im mittleren 5-stelligen Bereich. (BF)

