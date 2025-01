Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Außenborder gestohlen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Durch unbekannte Täter wurde in eine Garage der Freiwilligen Feuerwehr in der Ernst-Thälmann-Allee in Zeulenroda eingebrochen. Die Diebe stahlen aus der Garage ein Außenbordmotor eines Schlauchbootes. Der Schaden liegt im oberen 3-stelligen Bereich. Festgestellt wurde der Einbruch am vergangenen Freitag (24.01.2025). Die Polizei Greiz ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls (Bezugsnummer 0023851/2025) wobei Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegengenommen werden. (BF)

