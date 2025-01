Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Gagarinstraße

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeibeamten sowie in der Folge die Feuerwehr und der Rettungsdienst kamen heute Nacht (28.01.2025), gegen 00:30 Uhr in der Gagarinstraße, in einem dortigen Mehrfamilienhaus, zum Einsatz, wobei in der Folge die Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Anwohners (afghanisch) eingeleitet wurden. Nach derzeitigen Informationen wandte sich der 22-Jährige an seine Nachbarn, wobei er zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unerhebliche Verletzungen an seinen Armen aufwies. Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Nach vorliegenden Erkenntnissen scheint sich die Tat in der Wohnung des Geschädigten ereignet zu haben. Der alkoholisierte Verletzte kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei in Gera übernahm die Ermittlungen (Bezugsnummer 0024581/2025). Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

