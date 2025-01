LPI-G: Firmeneinbruch - Ermittlungen eingeleitet

Greiz (ots) - Weida: Am Sonntagmittag (26.01.2025) gegen 13:20 Uhr informierten Mitarbeiter einer Tankstelle in der Bahnhofsstraße in Weida, dass zwei Männer auf dem Tankstellengelände die Kundschaft abschreckten. Die Männer schrien lauthals herum und blockierten die Zufahrt zum Gelände, in dem sie sich in die Einfahrt legten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden bei Eintreffen durch die 36- und 37-jährigen Männer unvermittelt bedroht und beleidigt. Nachdem den ...

mehr