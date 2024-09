Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Betrunkener stürzt ins Gleisbett und verletzt sich

Gernsbach/Obertsrot (ots)

Heute Morgen gegen 06:15 Uhr ist ein 49-Jähriger am Haltepunkt der Murgtalbahn in Gernsbach/Oberstrot ins Gleisbett gestürzt und brach sich hierbei das Bein. Der Triebfahrzeugführer einer S-Bahn von Forbach nach Rastatt erkannte die Person, leitete eine Schnellbremsung ein, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Dadurch, dass die Person aber zwischen Bahnsteig und den Gleisen lag, wurde sie nicht von der S-Bahn überrollt. Nachdem der alkoholisierte deutsche Staatsangehörige geborgen war, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell