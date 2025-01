LPI-G: Hakenkreuz geschmiert

Gera (ots) - Gera: Unbekannte verschafften sich am Freitagabend (24.01.2025), scheinbar gegen 20:00 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Heinrich-Hertz-Straße in Gera. Ziel der Einbrecher war es offenbar in die dortige Lagerhalle einzudringen. Bislang ist unklar, ob die Täter tatsächlich Beute machten. Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen eingeleitet wobei Zeugenhinweise unter Tel. 0365 / 829 ...

