Mörlenbach (ots) - Am Dienstag den 19.11.2024 zwischen 18:15 und 18:35 Uhr wurde ein roter Mitsubishi an der Beifahrerseite , sowie am rechten Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Jahnstraße in Mörlenbach abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw beim Vorbeifahren das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden ...

