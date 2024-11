POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Darmstadt (ots) - Aggressives Verhalten gegenüber der Polizei zeigte ein 29-Jähriger bei einer Personenkontrolle am Donnerstagmorgen (21.11.) am Hauptbahnhof. Im Rahmen des Konzepts "Sichere Innenstadt" führten die Beamten Kontrollen am Vorplatz des Hauptbahnhofs durch. Hierbei überprüften sie zwischen 10.45 und 12.15 Uhr 25 Personen, unter anderem einen ...

