POL-HRO: Schweriner Polizei bittet um Unterstützung bei einer Vermisstensuche

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen einen Mann aufgenommen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag u.a. mehrere Mülltonnen im Stadtteil Reutershagen in Brand gesetzt haben soll. Gegen 01:30 Uhr beobachtete eine Zeugin an der Straßenbahnhaltestelle Kunsthalle eine männliche ...

