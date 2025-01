Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Blumenkübel umgeworfen - Täter gestellt

Gera (ots)

Gera: Gegen 22.45 Uhr gestern Abend (28.01.2025) meldete ein Zeuge der Geraer Polizei, wie eine Personengruppe in der großen Kirchstraße in Gera aufhielt. Die Gruppe machte sich dabei an den von der Stadt aufgestellten großen Blumenkübeln zu schaffen und kippte diese um. Aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung konnten die vier Täter (m/w) im Alter von 21 und 30 Jahren im Zuge der eingeleiteten Fahndung gestellt werden. Gegen sie wird nun entsprechend ermittelt. Zum Glück entstand an den Kübel kein Sachschaden. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell