Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Falsche Polizisten haben einen 78-jährigen Mann aus Bochum-Hofstede um seine Ersparnisse gebracht. Die echte Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Die Tat nahm ihren Anfang mit einem Anruf am Freitag, 22. November: Die angeblichen Beamten tischten dem betagten Bochumer eine perfide Geschichte auf, in dem es darum ging, dass Betrüger angeblich hinter seinen Wertsachen her seien. Um dem 78-Jährigen Fotos der angeblichen Täter zu zeigen, kam kurz darauf ein angeblicher Kripo-Beamter zur Wohnung des Senioren, der im Bereich der Verkehrsstraße wohnt. Dabei nahm der falsche Polizist auch das Bargeld des Mannes in Augenschein - und flüchtete schließlich mit dem Geld in Richtung des Bahnübergangs an der Ecke Verkehrsstraße/Auf dem Dahlacker.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, lt. Zeugenbeschreibung "eingefallenes Gesicht", graue Haare. Er trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Um sich vor Kriminellen zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

- Auflegen ist nicht unhöflich! Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Beenden Sie sofort das Gespräch und wählen Sie den Polizeinotruf 110. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Legen Sie auf und besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder Ihnen nahestehenden Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell