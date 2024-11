POL-BO: Nachbar verhindert Wohnungseinbruch - Tatverdächtiger (19) festgenommen

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Werne am Freitagabend, 22. November, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Ein 24-jähriger Bochumer war nach eigenen Angaben gegen 19.50 Uhr fußläufig auf dem Gehweg am Spielplatz "Am Heerbusch" unterwegs. Hier kam ihm ein unbekannter Mann entgegen. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser den Bochumer zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der 24-Jährige dem nicht ...

