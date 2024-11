POL-BO: Zeugen nach Raubdelikt in Bochum gesucht

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Bränden in Bochum am Samstag, 23. November und bittet um Zeugenhinweise. Der erste Brand hat sich am frühen Samstagmorgen, 23. November, im Bereich der Dorstener Straße 131 ereignet. Gegen 4 Uhr geriet dort ein geparkter Pkw in Brand. Das Feuer griff auf weitere drei Fahrzeuge über. Ein Pkw brannte komplett aus, drei weitere wurden erheblich beschädigt. Der ...

mehr