POL-BO: Autoaufbrüche im Bochumer Osten: Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Herne am Samstagabend, 23. November, ist ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Bochum festgenommen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand machte sich der Tatverdächtige gegen 20.20 Uhr an der Balkontür eines Wohnhauses an der Dorstener Straße im Bereich Berliner Straße zu schaffen. Als eine Anwohnerin dies ...

