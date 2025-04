Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Lagerhalle eingebrochen.

Lippe (ots)

Im Zeitraum Samstagabend bis Montagmorgen (29. - 31.03.2025) verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Am Gelskamp". Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Jedoch entstand durch den gewaltsamen Einbruch ein hoher Schaden an der Halle. Zeugenhinweise zur Tat richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

