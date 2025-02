Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuer hinter Kaminmauerwerk

Aurich (ots)

Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Jümmestraße hatten am Montagabend ihren Kamin in Betrieb, als ihnen plötzlich Flammen entgegen schlugen. Da sie die Situation mit eigenen Mitteln nicht unter Kontrolle bringen konnten, verließen sie folgerichtig das Gebäude und setzten einen Notruf ab. Die wenig später anrückenden Kräfte der Feuerwehr Aurich entfernten zunächst das brennende Material aus den Räumlichkeiten und löschten es außerhalb des Hauses ab. Während der zuständige Bezirksschornsteinfeger hinzugerufen wurde, suchte ein Atemschutztrupp den Kaminschacht unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera ab und lokalisierte das Feuer schließlich hinter der Ummauerung. Nach dem Entfernen einiger Fliesen konnten der versteckte Brand schließlich abgelöscht und die noch übrigen Glutreste in der Folge entfernt werden. Der Schornsteinfeger kontrollierte die Kaminanlage im Anschluss noch einmal gründlich, ehe die Gefahr nach rund einer Stunde als beseitigt galt. Neben den Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war auch das Deutsche Rote Kreuz vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell