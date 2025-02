Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Aurich

Auf ein ereignisreiches Jahr konnten die Mitglieder der Feuerwehr Aurich im Rahmen der kürzlich abgehaltenen Hauptversammlung zurückblicken, in deren Verlauf nicht nur Zahlen, Daten und Fakten aus 2024 präsentiert, die überfällige und zugleich bedrückende Standortfrage gezwungenermaßen erneut thematisiert als auch einige ganz besondere Ehrungen durchgeführt werden sollten. Nicht zuletzt wurde die zweithöchste Auszeichnung des deutschen Feuerwehrwesens an diesem Abend verliehen.

Ortsbrandmeister Bernd Saathoff und sein Stellvertreter Heiko Klaaßen ließen im Jahresbericht der Einsatzabteilung den nicht weniger werdenden Arbeitsaufwand der Schwerpunktfeuerwehr Revue passieren. 230 Einsätze hatten die Kameradinnen und Kameraden im abgelaufenen Jahr zu bewältigen. Unter anderem kam es im Juli zu einem Chlorgasaustritt im Auricher Schwimmbad, welcher einen mehrstündigen Gefahrguteinsatz nach sich zog. Besonders in Erinnerung wird aber vor allem das Starkregenereignis vom 13. August 2024 bleiben, welches nicht nur für zahlenmäßig viele, sondern zum Teil auch dramatische Einsatzlagen sorgen sollte. Vor allem die herausfordernden Situationen im Auricher Krankenhaus oder bei einer Popenser Altenwohnanlage, aus der 13 Bewohner aufgrund eines massiven Wassereintritts evakuiert und für einige Stunden in einer Notunterkunft untergebracht werden mussten, waren in diesem Zuge zu nennen. Im Hinblick auf die Bewältigung künftig auftretender Ereignisse dieses Ausmaßes wird derzeit seitens der Stadtverwaltung am Aufbau einer Stabsstruktur gearbeitet, um die Schnittstellen zwischen feuerwehrseitiger Gefahrenabwehr und erforderlichen Verwaltungsaufgaben besser bedienen zu können.

Während die Ortsfeuerwehr auf eine stabile Mitgliederzahl von 91 Aktiven mit einem insgesamt jungen Altersdurchschnitt von 35 Jahren blicken kann, nähert sich das Alter der Einsatzfahrzeuge vor allem im Hinblick auf die aktuell langen Planungs- und Auslieferungszeiten nach und nach einem reaktionserforderlichen Schwellenwert. Die vorgezogene Ausschreibung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs ist bereits erfolgt, langsam aber sicher muss ebenfalls Ersatz für das bald 21 Jahre alte Löschgruppenfahrzeug her. Ein Augenmerk sollte aus Sicht der Wehrführung zudem auf die Drehleiter gelegt werden, für die im Jahr 2031 eine umfangreiche und kostenintensive 20-Jahres-Inspektion ansteht, welche eine frühzeitige Ersatzbeschaffung erforderlich machen könnte. Und dann ist da natürlich noch die Standortfrage, in der trotz aller Dringlichkeit, unzähliger investierter Gesprächsstunden und letztendlich erfolgter politischer Beschlüsse im abgelaufenen Jahr aufgrund jüngst gescheiterter Kaufverhandlungen für das vorgesehene Grundstück nach wie vor keine begrüßenswerte Lösung in Sicht ist. Eine Entwicklung, die bei allen Feuerwehrangehörigen für enorme Bedrückung sorgt, so Ortsbrandmeister Saathoff.

Im Anschluss an die Jahresberichte von Kinder- und Jugendfeuerwehr, Ehrenabteilung und Brandschutzerziehung konnten Beförderungen und Ehrungen durchgeführt werden. Felix Büsing, Tino Gerber, Dominik Henning, Eike Raue und Linus Wilts tragen nun den Dienstgrad Oberfeuerwehrmann. Zum Löschmeister wurden André Eilerts und Stephan Westermann befördert. Mit Sigrid Gerock und Nadine Menssen sind danach zeitgleich zwei Frauen für 25-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt worden. Eine in dieser Form für Kreisbrandmeister Dieter Helmers und Abschnittsleiter Süd Karl Töpfer, die die Ehrungen durchführten, noch nicht vorgekommene Besonderheit. Anschließend wurden Jörg Westermann und Wilfried Janssen für 40 Jahre sowie Harald Gerjets für 50 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Die Ehrung für 60-jährige Mitgliedschaft erhielten Karl-Heinz Lüdemann und Rudi Schierz. In den zugehörigen Laudationen ließ Ortsbrandmeister Bernd Saathoff deutlich werden, wie bemerkenswert viel Arbeit alle Geehrten durch die bereitwillige Übernahme von Ämtern und Funktionen unisono für die Feuerwehr Aurich geleistet haben und es zum Teil immer noch tun.

Bevor die anwesenden Gäste wie die Landtagsabgeordneten Saskia Buschmann und Wiard Siebels, die Ortsbürgermeisterin Claudia Stolte sowie Richard Rokicki und Gunnar Ott aus der Politik, von Verwaltung und Kreisfeuerwehrführung ihre abschließenden Grußworte an die Versammlung richteten, hatte Kreisbrandmeister Dieter Helmers noch eine weitere besondere Ehrung durchzuführen. Dazu bat er Bodo Bargmann nach vorne, der daraufhin für sein jahrzehntelanges Engagement unter anderem als Ortsbrandmeister, Kreisbereitschaftsführer und nicht zuletzt auch in politischer Funktion mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber, der zweithöchsten Auszeichnungen im nationalen Feuerwehrwesen, geehrt wurde. Bargmann nahm die Auszeichnung sichtlich überrascht, zugleich aber gewohnt bedächtig und unter großem Applaus aller Anwesenden entgegen.

Nachdem sich Kreisbrandmeister Dieter Helmers wie auch Abschnittsleiter Karl Töpfer für die Einladung zu ihrer bedingt durch das diesjährige Amtsausscheiden wohl letzten Jahreshauptversammlung im Auricher Feuerwehrhaus bedankten und Stadtbrandmeister Heinz Hollwedel über die Aktivitäten aller Auricher Stadtfeuerwehren im vergangenen Jahr berichtet hatte, konnte Ortsbrandmeister Bernd Saathoff die Vollendung der Tagesordnung verkünden und alle Teilnehmenden zu einem anschließenden Imbiss einladen, den der bei der Feuerwehr Middels stationierte Verpflegungszug vorbereitet hatte.

