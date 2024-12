Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Presse-Erstmeldung Brand Mogendorf

Mogendorf (ots)

Am 06.12.2024 um 15:30 Uhr wurde der Polizei ein Gebäudebrand in Mogendorf in der Sayntalstraße gemeldet. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind aktuell im Gange. Die Polizei bittet von Nachfragen abzusehen. Es wird nachberichtet. Die Strecke in Richtung Oberhaid ist derzeit voll gesperrt.

