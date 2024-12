Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Raub auf KIK-Filiale

Katzenelnbogen (ots)

Am Donnerstag, den 05.12.2024, gegen 18:15 Uhr kam es in der KIK-Filiale in der Rheinstraße 20, 56368 Katzenelnbogen zu einem schweren Raub. Dabei bedrohte ein bislang unbekannte Täter zwei Filialmitarbeiter mit einer Waffe, nahm einen Geldbetrag an sich und flüchtet vom Tatort. Der noch unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20-30 Jahre alt - ca. 1,75 - 1,80 Meter groß - schlank - trug einen Bart - dunkle Augenfarbe - auffällig dichte Augenbrauen

Der Täter war bekleidet mit einer dunkle Mütze, eine weiße FFP2-Maske, einer schwarzen Jacke mit weißem Schriftzug auf der linken Brustseite, schwarzen Handschuhe und eine grau erscheinende Hose.

Seitens der Kriminalpolizei Montabaur (02602 9226 -254 (Mo-Fr, 07:00-16:00)) und der Polizeiinspektion Diez (06432 6010) werden Zeuginnen und Zeugen, welche die Tathandlung oder die Flucht des Täters beobachten konnten oder zur Identifizierung des Täters Hinweise geben können, gebeten, sich bei den Ermittlern der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell