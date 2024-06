POL-EL: Lingen - Einbruch in Kiosk

Freren (ots) - In der Zeit vom 18.06.2024 bis gestern, 11 Uhr kam es in der Schapener Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zu einem unbewohnten Einfamilienhaus. Anschließend begaben sie sich in eine angrenzende Lagerhalle. Sie erlangten Diebesgut von bisher nicht bekanntem Wert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer ...

