Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbrecher scheitern in zwei Fällen

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Tag (27.01.), im Zeitraum von circa 08:45 Uhr bis 08:53 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, sich Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Oberschmitte zu verschaffen. Nach bisherigem Kenntnisstand haben die Täter versucht, die Terrassentür auf der rückwärtigen Hausseite gewaltsam zu öffnen. Sie hinterließen leichte Beschädigungen, gelangten aber nicht in das Objekt. Nachdem der Versuch gescheitert ist, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Die Eigentümer alarmierten die Polizei, nachdem die Alarmanlage angeschlagen hatte. Trotz intensiver Fahndung konnte die Polizei keine Täter mehr antreffen.

Am Nachmittag des gleichen Tages, gegen 16:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Haus an der Straße Trompete gerufen. An einem aktuell leerstehenden Haus wurde die Fensterscheibe der Küche eingeschlagen. Eine Leiter war ebenfalls bereits bereitgestellt worden, offenbar für den Einstieg in das Objekt. Laut einem Nachbarn hatte er am Samstagnachmittag (25.01.), gegen 17:00 Uhr, zwei verdächtige Personen auf dem Grundstück des Hauses gesehen, die auf seine Ansprache hin flüchteten. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch.

An beiden Tatorten wurde jeweils eine Strafanzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten, melden Sie sich bitte umgehend bei der örtlichen Polizeiwache oder wählen Sie jederzeit den Notruf 110. (ct)

