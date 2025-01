POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Apotheke - Täter scheitern an Tresor

Burscheid (ots) - In der vergangenen Nacht, gegen 01:25 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Hauptstraße gekommen. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen das Schaufenster eines Geschäftes für Mobiltelefone in der Burscheider Innenstadt ein. Durch das verursachte Loch in der Fensterscheibe gelangten sie offenbar in den Verkaufsraum und entwendeten diverse Mobiltelefone sowie einen Laptop. ...

