Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Schaufenster eines Handyladens eingeschlagen

Burscheid (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 01:25 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einen Handyladen in der Hauptstraße gekommen.

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige schlugen das Schaufenster eines Geschäftes für Mobiltelefone in der Burscheider Innenstadt ein. Durch das verursachte Loch in der Fensterscheibe gelangten sie offenbar in den Verkaufsraum und entwendeten diverse Mobiltelefone sowie einen Laptop. Die Täter flüchteten anschließend nach Angaben eines Anwohners fußläufig in Richtung Montanusstraße.

Eine Nahbereichsfahndung der wenig später alarmierten Polizei verlief negativ. Die beiden Tatverdächtigen sollen nach Aussage eines Zeugen dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein. Einer der Täter trug eine dunkle Jacke mit einem hellen Motiv auf dem Rücken.

Der Schaden soll sich im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell