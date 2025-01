Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Musikbox bei Einbruch in Restaurant entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Morgen (23.01.) ist die Polizei zu einem Restaurant in der Straße Am Alten Pastorat in der Bergisch Gladbacher Innenstadt gerufen worden.

Offenbar haben Unbekannte in der Nacht zuvor, zwischen 21:30 Uhr und 09:30 Uhr, die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt. Im Inneren des Lokals wurde insbesondere der Thekenbereich durchwühlt. Nach einer ersten Durchsicht des Geschädigten soll lediglich eine Musikbox entwendet worden sein.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer etwas Verdächtiges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, wendet sich mit seinen Hinweisen bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

