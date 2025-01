Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Führerschein von alkoholisiertem Pkw-Fahrer sichergestellt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochmittag (22.01.), um kurz nach 12:00 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei und äußerte den Verdacht, einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer bemerkt zu haben.

Die alarmierten Polizisten suchten im Rahmen der Fahndung auch die Wohnanschrift des Pkw-Halters in Moitzfeld auf, wo sie den geparkten Pkw sowie einen 57-Jährigen antrafen, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte. Während der Kontrolle des Mannes erhärtete sich der Verdacht, dass er alkoholisiert am Steuer gesessen hatte. Einen Atemalkoholtest verweigerte er zunächst. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an, die in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt wurde. Anschließend willigte der Mann doch noch in die Durchführung eines Testes ein, welcher einen Wert von über 1,2 Promille ergab.

Der Führerschein des 57-Jährigen wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten und darf vorerst keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell