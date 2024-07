Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter Mann hat am Montag (22.07.2024) an der Königstraße einen 12-jährigen Jungen bedroht und Geld gefordert. Der 12-Jährige befand sich gegen 12:30 Uhr mit vier Mitschülern auf einer Treppe am Königsbau, als der Unbekannte die Kinder ansprach und um Geld bat. Nachdem der Junge ihm kein Geld übergab, griff der Unbekannte nach der Schulter des 12-Jährigen. Hierbei soll ihn die Spitze eines Messers berührt haben, das der Täter im Hemdärmel getragen haben soll. Daraufhin übergab der 12-Jährige dem Unbekannten eine geringe Menge an Münzgeld. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er war etwa zwischen 50 und 60 Jahren alt, hatte gräuliche Haare und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er trug ein rotkariertes, langärmliches Hemd mit grauer Weste darüber und eine Jeanshose, die im Oberschenkelinnenbereich gerissen war und Stiefel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell