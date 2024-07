Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen - Drei verletzte Personen

Stuttgart-Ost (ots)

Zwei Leichtverletzte, ein Schwerverletzter und ein Schaden von über 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Montag (22.07.2024) in der Talstraße. Ein 77-Jähriger war mit seinem Kia Soul in Richtung Gaisburger Brücke unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache gegen 10.40 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf Höhe Hausnummer 12 gegen eine Hauswand prallte. Anschließend fuhr er weiter und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei prallte er frontal gegen den entgegenkommenden Ford Transit eines 46 Jahre alten Mannes und fuhr gleichzeitig auf den vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter eines 52 Jahre alten Fahrers auf. Danach fuhr der 77-Jährige weiter über die Kreuzung an der Klingenstraße und stieß mit einem Renault Twingo zusammen. Die 52-jährige Renault-Fahrerin wurde leicht und ihre 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Einige Meter weiter fuhr der 77-jährige Kia-Fahrer noch auf einen parkenden BMW. In der Talstraße auf Höhe der Hausnummer 40 kam der Kia-Fahrer schließlich zum Stehen. Der 77-jährige Fahrer des Kia Soul zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser.

