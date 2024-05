LPI-SHL: Einfach abgebogen

Schleusingen (ots) - Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr Mittwochnachmittag aus einer Grundstücksausfahrt in der Ilmenauer Straße in Schleusingen heraus und übersah einen 38 Jahre alten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Radler leicht verletzte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

