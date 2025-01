Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Handwerker erbeuten vierstelligen Betrag von Seniorin

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (22.01.) erstattete eine 81-jährige Seniorin aus Kippekausen eine Strafanzeige bei der Polizei, nachdem sie am Vortag (21.01.) von falschen Handwerkern um insgesamt 1.500 Euro betrogen wurde.

Nach ihren Angaben klingelten am Dienstag gegen 14:50 Uhr drei unbekannte Männer bei ihr an der Haustür und gaben sich als Dachdecker aus. Unter dem Vorwand die Dachrinne reinigen zu wollen sowie einen Dachziegel zu erneuern, begaben sich die unbekannten Männer an die Arbeit.

Wenig später verlangten die vermeintlichen Handwerker insgesamt 1.500 Euro in bar für ihre Arbeiten am Dach der Geschädigten. Als diese angab, nicht so viel Bargeld zu besitzen, wurde die Seniorin von den Männern zu einer nahegelegenen Bank gefahren. Nachdem sie den Unbekannten schließlich das geforderte Bargeld übergeben hatte, fuhren sie in einem dunkelroten Kastenwagen mit einer montierten Leiter auf dem Dach davon. Einen Tag später fiel der Betrug auf.

Auf Nachfrage der Polizei gab die 81-Jährige an, sie könne zwei der drei Männer beschreiben. Demnach soll ein Mann circa 30-35 Jahre alt und ungefähr 1,75m bis 1,80m groß gewesen sein. Zudem hatte dieser eine dunkle Augenfarbe, dunkle Haare und war zum Zeitpunkt des Vorfalls dunkel gekleidet gewesen. Der zweite Unbekannte war laut ihr circa 50-55 Jahre alt und trug eine rote Arbeitskleidung.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Betruges auf und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise nähere Angaben zu den unbekannten Männern oder dem roten Kastenwagen machen können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell