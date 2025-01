POL-RBK: Leichlingen - Zeugen gesucht - Täter flüchten nach Einbruch in weißem Pkw

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstagmorgen (21.01.) wurde die Polizei gegen 09:15 Uhr zu einem Einbruch in der Straße "Am Kuhlerbusch" gerufen. Unbekannte Täter seien in die dort ansässige Firma eingebrochen. Diverse Büroräume seien nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter über ein Fenster in das Firmengebäude ein. ...

