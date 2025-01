POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geldtransporter fährt Fußgängerin an und entfernt sich vom Unfallort

Overath/Rösrath (ots) - Am gestrigen Dienstag (21.01.) wurde die Polizei zu zwei Tatorten nach Overath und Rösrath gerufen, an denen jeweils in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde. In Overath-Steinenbrück verschafften sich der oder die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag (17.01.) 15:00 Uhr bis Dienstag (21.01.) 11:00 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus an der Straße Im Reutersberg, indem sie eine Terrassentür ...

