POL-PPWP: Hilflose Lage durch Alkohol und Rauschmittel

Kaiserslautern (ots)

Zu viel Alkohol kombiniert mit anderen Rauschmitteln hat am Mittwochnachmittag zwei Männer in der Innenstadt in die Bredouille gebracht. Standbetreiber des Weihnachtsmarktes machten die Polizeistreife gegen 15.10 Uhr auf das Duo aufmerksam, das sich in der Münchstraße aufhielt und sich dem Eindruck nach in einer hilflosen Lage befand.

Als die Beamten die beiden 41 und 48 Jahre alten Männer einer Kontrolle unterzogen, konnte sich der jüngere nicht mehr auf den Beinen halten. Nach seiner Hose zu urteilen, war er ganz offensichtlich auch nicht mehr in der Lage gewesen, rechtzeitig die nächste Toilette aufzusuchen. Sein Zechkumpan verhielt sich ruhig und versuchte noch, seinem Kumpel zu helfen. Den Polizisten gegenüber gab der Mann an, außer Alkohol auch sogenannte "Legal Highs" konsumiert zu haben. Aufgrund seines Zustandes wurde der Rettungsdienst verständigt, der den 41-Jährigen ins nächste Krankenhaus brachte. |cri

