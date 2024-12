Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern

In einem Parkhaus in der Löwenstraße ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein BMW, der auf der 2. Etage abgestellt und rückwärts eingeparkt war, wurde in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Als der betroffene Halter zu seinem Pkw zurückkam, entdeckte er einen frischen Schaden an der vorderen Stoßstange im rechten Bereich. Geschätzte Schadenshöhe: rund 1.000 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Auch aus der Burgherrenstraße wurde am Mittwoch eine Unfallflucht gemeldet. Hier wird nach einem Lkw gesucht, der gegen 16.35 Uhr aus Richtung Landolfstraße kam und einem VW Crafter begegnete. Nach Angaben des VW-Fahrers kam ihm der Lkw auf seiner Spur entgegen, so dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er jedoch mit seinem Transporter das Dach der dortigen Bushaltestelle. Am Fahrzeugdach des VW entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr unterdessen ohne anzuhalten weiter. Von dem Wagen sind weder Kennzeichen, noch Firmenaufdruck bekannt.

Eine weitere Anzeige zu einer Unfallflucht ging am frühen Abend aus der Zollamtstraße ein. Ein 34-jähriger Mann meldete der Polizeiinspektion 2, dass er seinen Firmenwagen in der Zeit von 18.15 bis 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes abgestellt und bei seiner Rückkehr frische Unfallspuren auf der Beifahrerseite festgestellt hatte. Im weißen Lack des BMW blieben blaue Schrammen und Dellen zurück, die sich über fast die gesamte Seite zogen. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 4.000 Euro. Vom Unfallverursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Hinweise zu den beschriebenen Unfällen nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen.

