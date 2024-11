Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell bei Regen und Unfallflucht

A 63/Alzey (ots)

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Regen verlor ein 24-Jähriger am 18.11.2024 gegen 22:40 Uhr auf der A 63 bei Alzey die Kontrolle über sein Auto und prallte in die rechte Schutzplanke. An seinem PKW entstand vermutlich ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 8.000 Euro schätzt. Der junge Mann ließ zunächst sein nicht mehr fahrbereites Auto stehen und ließ sich abholen. Er kam erst später zurück, als eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei der Unfallaufnahme war. Er muss nun mit Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde abgeschleppt. Den Schaden an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf mindestens ca. 1200 Euro.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell