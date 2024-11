Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Trucker unter Drogeneinfluss

A 61/Srpendlingen (ots)

Am 16.11.2024 gegen 19:30 Uhr geriet auf der A 61 in Höhe Sprendlingen ein 51-Jähriger mit seinem LKW gerade in dem Moment zu weit nach links, als ihn eine 52-Jährige mit ihrem PKW überholen wollte. Der LKW rammte den PKW und beschädigte diesen. Es entstanden Blech- und Lackschäden über die komplette Beifahrerseite. Die Schadenshöhe am PKW schätzt die Polizei auf ca. 3500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim beim 51-jährigen Trucker Anzeichen auf Drogeneinfluss fest. Der Fahrer gab auch an, an den Tagen zuvor mehrere Joints geraucht zu haben. Die Beamten konnten bei dem Mann im Anschluss noch mehrere Beutelchen mit Betäubungsmitteln sicherstellen. Diese wurden sichergestellt. Ebenso wurde der Führerschein des 51-Jährigen einbehalten. Der 51-Jährige musste mit zur Blutprobe. Ihm drohen nun entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell