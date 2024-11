Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alzey - Schulbuskontrollen: Weiterfahrt untersagt

Alzey (ots)

Heute früh wurden durch den Kontrolltrupp für gewerblichen Güter- und Personenverkehr Schulbusse am Römerkastell in Alzey kontrolliert.

Zwar kam es bei 9 von 12 Bussen zu Beanstandungen, glücklicherweise waren dies hauptsächlich geringfügige technische Mängel oder nicht mitgeführte Unterlagen.

In zwei Fällen fehlten Nothämmer, was natürlich im Notfall ungünstig ist. Hier werden die Unternehmen zum Nachrüsten aufgefordert.

Einem Bus musste allerdings auch die Weiterfahrt untersagt werden. Hier war die Schließkraft der Tür am hinteren Einstieg zu hoch. Dazu muss man wissen, dass Bustüren bei einem Widerstand von 280 Newton wieder öffnen müssen, falls sich beispielsweise eine Person noch in der Tür befindet, während diese schließt. Ist die Schließkraft höher kann es in solchen Fällen zu Verletzungen führen. Bei dem betroffenen Bus lag die Schließkraft bei 392 Newton und war somit 40% höher als zulässig. Diesem Bus wurde erlaubt die aktuelle Linie zu Ende zu fahren, allerdings mit der Auflage nur den vorderen Ausstieg zu nutzen. Danach wurde nur noch die Fahrt ohne Fahrgäste gewährt.

