POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A643 bei Mombach - Polizei bittet um Zeugenhinweis

Am Donnerstag, den 14. November 2024, ereignete sich gegen 21:14 Uhr auf der Autobahn A643 in Fahrtrichtung Bingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Unfall geschah im Baustellenbereich kurz vor der Abfahrt der Anschlussstelle Mainz-Mombach.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein grauer Opel Vivaro den rechten Fahrstreifen der A643 aus Richtung Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Bingen. Die Fahrerin beabsichtigte, die Autobahn an der Ausfahrt Mainz-Mombach zu verlassen. Kurz vor der Abfahrt wurde das Fahrzeug von einem herannahenden weißen Pritschenwagen an der hinteren linken Seite und an der Fahrerseite touchiert.

Der oder die Fahrer/in des Pritschenwagens setzte die Fahrt auf der A643 in Richtung Bingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder den Vorfall zu melden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Pritschenwagen geben können.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter 06132-950-0 oder per E-Mail an pastheidesheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

