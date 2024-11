POL-VDMZ: PKW Brand auf der BAB 61

B 41/Gensingen (ots) - Zu einem Auffahrunfall auf der B 41 an der Ausfahrt Gensingen auf die L 400 kam es am 12.11.2024 gegen 13:40 Uhr. Dort musste eine 60-Jährige mit ihrem PKW an der Ausfahrt wegen stehendem Verkehr anhalten. Eine nachfolgende 31-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 60-Jährigen auf. An beiden PKW entstand leichter Sachschaden, den die Polizei auf jeweils etwa 1000 Euro schätzt. ...

