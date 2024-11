Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Alzey (ots)

Deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte ein 22-Jähriger, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 11.11.2024 gegen 8:50 Uhr kontrollierte. Die Streife überprüfte den jungen Mann, der mit seinem PKW unterwegs war, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Schafhäuser Straße in Alzey. Da der 22-Jährige zudem einräumte, Drogen konsumiert zu haben, musste er mit zur Blutentnahme. Er muss nun mindestens mit einem Bußgeldverfahren und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell