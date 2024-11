POL-VDMZ: LKW-Kontrollen auf der BAB 61 - tickende Zeitbombe aus dem Verkehr gezogen

A 61/Waldlaubersheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit lediglich geringerem Blechschaden kam es am 6.11.2024 gegen 15:10 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Waldlaubersheim. Dort kam es aufgrund hoher Verkehrsbelastung zu einem Verkehrsstau. Beim Wiederanfahren rollte der Sattelzug eines 40-Jährigen zurück und beschädigte den dahinter stehenden PKW eines 33-Jährigen. Verletzt wurde ...

mehr