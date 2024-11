Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Über die Standspur gefahren

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit lediglich geringerem Blechschaden kam es am 6.11.2024 gegen 15:10 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Waldlaubersheim. Dort kam es aufgrund hoher Verkehrsbelastung zu einem Verkehrsstau. Beim Wiederanfahren rollte der Sattelzug eines 40-Jährigen zurück und beschädigte den dahinter stehenden PKW eines 33-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Allerdings nutzten im Stau hinter dem Unfall ein 63-Jähriger und ein 26-Jähriger mit ihren PKW unerlaubt den Seitenstreifen (Standspur) der Autobahn, um schneller voranzukommen. Sie wurden von Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim kontrolliert. Die beiden Männer, die sich letztendlich einsichtig zeigten, müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

