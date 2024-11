Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: A63 - Kleintransporter in enormer Schieflage

Bild-Infos

Download

Biebelheim (ots)

Ein Spitzenreiter im negativen Sinne fiel heute auf der BAB 63 einem Verkehrsteilnehmer auf. Dieser meldete einen schief hängenden und schwankenden Kleintransporter.

Nachdem dieser durch die Beamten der PI Alzey und des Kontrolltrupps für gewerblichen Güter- und Personenverkehr dann an der AS Biebelnheim angehalten wurde, wurde ziemlich schnell klar, was das Problem war. Der Kleintransporter mit einer Nutzlast von 800kg hatte laut Ladepapieren 3200kg an Ladung dabei. Bei der Verwiegung wurde dann ein Gesamtgewicht von 6600kg anstatt der zulässigen 3500kg festgestellt. Dies entspricht einer Überladung von 88,5%. Die Weiterfahrt wurde selbstverständlich nicht gewährt.

Auf den Fahrer und das frachtführende Unternehmen warten nun hohe Bußgelder. Zudem wird der Gewinn, welcher mit dieser Fahrt erwirtschaftet wurde, eingezogen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell