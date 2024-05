Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze: Zeugenaufruf nach Beschädigung von Wahlplakaten

Hildesheim (ots)

Elze:(ger) Im Zeitraum 13.05.24 - 19.05.24 kam es in Elze, Gronau und Eime zu Beschädigungen und zum Diebstahl von Wahlplakaten der AfD. In der Elzer Hauptstraße wurden vier doppelte Wahlplakate beschädigt. In Eime, in der Langen Straße, wurden zwei Wahlplakate entfernt und hinter eine Laterne gesteckt. In der Gronauer Straße wurden weitere Wahlplakate zerstört. In Gronau wurden die Wahlplakate in der der Burgstemmer Straße und in der Ladestraße angegangen. Zeugen, die Hinweise zu den o.g. Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068 / 9338-0 in Verbindung zu setzen.

